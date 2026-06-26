Piala Dunia 2026: Baru 3 Tim Lolos, Perebutan Jalur Peringkat Ketiga Makin Sengit

jpnn.com - Perebutan tiket menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik memasuki fase krusial.

Sejumlah negara memang sudah bisa bernapas lega, tetapi banyak tim lain masih harus menunggu hasil pertandingan terakhir untuk memastikan nasibnya.

Format baru Piala Dunia yang diikuti 48 peserta memberikan kesempatan tambahan bagi tim-tim yang gagal finis di posisi dua besar.

Delapan tim dengan catatan terbaik di posisi ketiga berhak melanjutkan perjalanan ke fase knockout.

Swedia, Ekuador, serta Bosnia dan Herzegovina menjadi tim pertama yang mengunci tiket 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Ketiga tim di atas sama-sama mengoleksi empat poin. Raihan tersebut membuat Sweida, Ekuador, dan Bosnia berada di zona aman dan tak lagi bisa digeser keluar dari delapan besar klasemen peringkat ketiga terbaik.

Namun, di bawah mereka, persaingan masih berlangsung sangat terbuka.

Paraguay menempel di urutan keempat dengan koleksi poin yang sama, tetapi kalah dalam perhitungan selisih gol dibanding tiga tim di atasnya.