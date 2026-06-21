Piala Dunia 2026: Bek Persib Bandung Sebut Satu Tim yang Bisa Menjegal Argentina
jpnn.com - Demam Piala Dunia 2026 juga dirasakan bek Persib Bandung Patricio Matricardi.
Pemain asal Argentina itu mengaku rutin mengikuti perkembangan turnamen paling bergengsi di sepak bola dunia tersebut dan menikmati persaingan yang berlangsung di Amerika Utara.
Di tengah kesibukannya sebagai pesepak bola profesional, Matricardi mengaku selalu menyempatkan diri menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
"Saya suka menonton semua pertandingan (Piala Dunia) dan sangat menikmatinya," ucapnya.
Sebagai putra kelahiran Buenos Aires, dukungan Matricardi tentu tertuju kepada Timnas Argentina.
Dia berharap Albiceleste mampu kembali membawa pulang trofi juara.
Namun, pemain berusia 32 tahun itu menilai persaingan menuju gelar tidak akan berjalan mulus.
Sejumlah tim disebut memiliki kualitas yang cukup untuk menghalangi langkah Argentina.
Bek Persib Bandung Patricio Matricardi menyebut satu tim yang bisa menjegal langkah Argentina mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026.
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