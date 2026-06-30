Piala Dunia 2026: Belanda Kembali Menangis di Titik Putih, Ada Kutukan?

jpnn.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan akhir yang menyakitkan bagi Belanda.

Kali ini, langkah De Oranje harus terhenti di babak 32 besar setelah gagal melewati drama adu penalti saat menghadapi Maroko.

Berlaga di Stadion BBVA, Meksiko, Selasa (30/6/2026), Belanda sebenarnya sempat berada di atas angin.

Cody Gakpo memecah kebuntuan pada menit ke-72 setelah memaksimalkan umpan matang Crysencio Summerville dan membawa Oranje unggul 1-0.

Namun, pasukan Ronald Koeman gagal mempertahankan keunggulan tersebut hingga peluit panjang dibunyikan.

Saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu babak kedua, Issa Diop muncul sebagai penyelamat lewat sundulan yang mengoyak gawang Belanda pada menit ke-90+1.

Gol tersebut memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.

Selama extra time, kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada yang mampu mengubah kedudukan.