Piala Dunia 2026: Belgia Geram, Folarin Balogun Mendadak Bisa Perkuat AS

jpnn.com - Keputusan FIFA mengizinkan Folarin Balogun kembali bermain pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung memicu protes dari Belgia.

Pelatih Timnas Belgia Rudi Garcia bahkan menyebut langkah FIFA tersebut bak sebuah lelucon.

Balogun yang sebelumnya harus menjalani hukuman larangan bermain kini justru kembali masuk dalam daftar pemain yang bisa diturunkan saat Amerika Serikat menghadapi Belgia.

Garcia menjadi salah satu sosok yang paling keras menyuarakan keberatan.

Menurut pelatih berusia 61 tahun itu, keputusan FIFA sulit diterima karena dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dalam sebuah turnamen sebesar Piala Dunia.

"Saya baru tahu kalau 5 Juli ternyata seperti Hari April Mop. Sikap kami sudah jelas. Ini bukan sekadar membela Belgia, tetapi juga menjaga integritas sepak bola."

"Sepanjang yang saya ketahui, keputusan seperti ini belum pernah terjadi di Piala Dunia," ucapnya.

Kontroversi itu bermula saat Amerika Serikat menghadapi Bosnia & Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026.