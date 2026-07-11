Piala Dunia 2026: Belgia Patahkan Rekor Spanyol, tapi Tiket Semifinal Tetap Melayang

jpnn.com - Timnas Spanyol berhasil memenangi laga panas melawan Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026.

Berlaga di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB, Tim Matador menang dengan skor tipis 2-1.

Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol lebih banyak menguasai permainan. Tim besutan Luis de la Fuente berulang kali memaksa lini belakang Belgia bekerja keras menghalau ancaman yang datang.

Spanyol membuka keunggulan melalui Fabian Ruiz pada menit ke-30. Gelandang Paris Saint-Germain itu memanfaatkan bola liar di depan gawang setelah penyelamatan Thibaut Courtois tidak sempurna.

Belgia tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Menjelang turun minum, Charles De Ketelaere sukses memanfaatkan umpan Timothy Castagne untuk mengubah papan skor menjadi 1-1.

Bagi Belgia, itu bukan sekadar menyamakan kedudukan. De Ketelaere juga menjadi pemain pertama yang mampu membobol gawang Spanyol di Piala Dunia 2026.

Memasuki paruh kedua, pertandingan berlangsung makin terbuka. Kedua tim saling menekan demi mengamankan satu tempat di empat besar.

Petaka kemudian menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera pada bagian paha. Kiper Real Madrid itu sempat berusaha melanjutkan pertandingan, tetapi akhirnya harus digantikan Senne Lammens.