Piala Dunia 2026: Bellingham Ungkap Faktor Sukses Inggris Singkirkan Norwegia

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris sukses menyingkirkan Norwegia dari Piala Dunia 2026.

The Three Lions menang 2-1 atas Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 di di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu (12/7).

Kemenangan itu mengantarkan Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026.

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Gelandang Inggris Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenganan The Three Lions.

Dia mencetak brace atau dua gol untuk kemenangan Inggris.

The Three Lions tertinggal lebih dahulu setelah Andreas Schjelderup membawa Norwegia unggul.

Bellingham mengungkap faktor yang membuat Inggris berhasil membalikkan keadaan dan menyingkirkan Norwegia dari turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu.

Menurut Bellingham, semangat pantang menyerah menjadi faktor utama yang mengantarkan Inggris berbalik menang Norwegia.