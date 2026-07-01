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Piala Dunia 2026: Brasil Wajib Waspada, Norwegia Pernah Buat Tim Samba Menangis

Piala Dunia 2026: Brasil Wajib Waspada, Norwegia Pernah Buat Tim Samba Menangis
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Norwegia berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Hannah Mckay.

jpnn.com - Duel menarik tersaji di 16 besar Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Brasil.

Kepastian itu didapat setelah The Vikings -julukan Norwegia- menundukkan Pantai Gading 2-1 di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Laga sempat berjalan ketat karena kedua tim silih berganti mengancam sepanjang pertandingan.

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Antonio Nusa membawa Norwegia unggul terlebih dahulu menjelang turun minum.

Namun, Amad Diallo menghidupkan peluang Pantai Gading lewat gol penyeimbang pada menit ke-74.

Saat pertandingan diperkirakan akan memasuki babak tambahan waktu, Erling Haaland kembali menunjukkan naluri tajamnya di depan gawang

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Gol yang lahir pada menit ke-86 memastikan Norwegia tetap melanjutkan petualangan di Piala Dunia 2026.

Di babak 16 besar, tantangan yang lebih berat sudah menanti. Norwegia sudah ditunggu oleh salah satu kandidat juara, Brasil.

Duel menarik tersaji di 16 besar Piala Dunia 2026 saat Norwegia menghadapi Brasil.

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