Piala Dunia 2026: Cape Verde Ciptakan Sensasi, Uruguay Gugur

jpnn.com - Tak banyak yang menjagokan Cape Verde sebelum Piala Dunia 2026 dimulai.

Namun, negara kepulauan dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa itu kini berhasil mencuri perhatian setelah memastikan satu tempat di babak 32 besar.

Keberhasilan tersebut dipastikan seusai Cape Verde bermain tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H di Stadion Houston, Texas, Sabtu (27/6/2026).

Tambahan satu poin sudah cukup mengantar tim besutan Bubista melanjutkan perjalanan di ajang empat tahunan itu.

Pencapaian itu terasa makin spesial karena Cape Verde mampu menyingkirkan Uruguay dari persaingan. Padahal, wakil Amerika Selatan tersebut lebih difavoritkan lolos ke fase gugur.

Menariknya, Cape Verde tidak sekali pun meraih kemenangan selama fase grup.

Seluruh poin yang mereka kumpulkan berasal dari tiga hasil seri. Konsistensi menghindari kekalahan menjadi modal yang membawa mereka finis di posisi kedua klasemen.

Adapun Uruguay harus mengakhiri turnamen lebih cepat setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada pertandingan lainnya.