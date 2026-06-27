menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Cape Verde Ciptakan Sensasi, Uruguay Gugur

Piala Dunia 2026: Cape Verde Ciptakan Sensasi, Uruguay Gugur

Piala Dunia 2026: Cape Verde Ciptakan Sensasi, Uruguay Gugur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cape Verde menciptakan sensasi dengan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Troy Taormina.

jpnn.com - Tak banyak yang menjagokan Cape Verde sebelum Piala Dunia 2026 dimulai.

Namun, negara kepulauan dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa itu kini berhasil mencuri perhatian setelah memastikan satu tempat di babak 32 besar.

Keberhasilan tersebut dipastikan seusai Cape Verde bermain tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H di Stadion Houston, Texas, Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga:

Tambahan satu poin sudah cukup mengantar tim besutan Bubista melanjutkan perjalanan di ajang empat tahunan itu.

Pencapaian itu terasa makin spesial karena Cape Verde mampu menyingkirkan Uruguay dari persaingan. Padahal, wakil Amerika Selatan tersebut lebih difavoritkan lolos ke fase gugur.

Menariknya, Cape Verde tidak sekali pun meraih kemenangan selama fase grup.

Baca Juga:

Seluruh poin yang mereka kumpulkan berasal dari tiga hasil seri. Konsistensi menghindari kekalahan menjadi modal yang membawa mereka finis di posisi kedua klasemen.

Adapun Uruguay harus mengakhiri turnamen lebih cepat setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada pertandingan lainnya.

Tak banyak yang menjagokan Cape Verde sebelum Piala Dunia 2026. Namun, mereka berhasil mencuri perhatian setelah memastikan satu tempat di babak 32 besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI