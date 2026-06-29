Piala Dunia 2026: Cape Verde Lagi Bersinar, Sang Kapten Tersandung Kasus Pemerkosaan
jpnn.com - Langkah mengejutkan Cape Verde di Piala Dunia 2026 mendadak dibayangi persoalan serius.
Kapten tim Ryan Mendes kini tengah menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan penyelidikan dugaan pemerkosaan.
Kasus itu kabarnya terjadi beberapa bulan sebelum turnamen dimulai.
Laporan media Brasil, O Globo, menyebut pemain berusia 36 tahun itu sedang menghadapi proses penyelidikan atas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Auckland, Selandia Baru, pada akhir Maret lalu.
Peristiwa itu diduga berlangsung ketika Cape Verde mengikuti turnamen FIFA Matchday bersama Chile dan Selandia Baru.
Perempuan yang mengajukan laporan merupakan penerjemah asal Brasil yang ditugaskan selama turnamen berlangsung.
Dia mengaku menjadi korban kekerasan seksual setelah menghadiri kegiatan yang digelar tim Cape Verde pada sebuah hotel di Auckland.
Laporan itu tidak hanya disampaikan kepada aparat kepolisian Selandia Baru.
Langkah mengejutkan Cape Verde di Piala Dunia 2026 mendadak dibayangi persoalan serius.
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