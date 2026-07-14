Piala Dunia 2026: De la Fuente Blak-blakan soal Prancis, Spanyol Tak Boleh Besar Kepala
jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memilih merendah menjelang duel kontra Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.
Sang entrenador bahkan menyebut Les Bleus kini lebih kuat dibanding sebelumnya.
Spanyol memang memiliki modal bagus setelah mampu menundukkan Prancis dalam dua pertemuan terakhir, yakni di babak semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025.
Namun, De la Fuente menilai catatan tersebut tidak lagi relevan karena kedua tim telah mengalami perkembangan yang signifikan.
"Prancis sekarang sudah berbeda. Mereka berkembang pesat, baik secara individu maupun kolektif. Mbappe tampil lebih baik, Dembele juga menunjukkan peningkatan, dan kualitas tim mereka jauh lebih komplet."
"Kami pun mengalami perkembangan yang sama," ujar De la Fuente.
Pelatih berusia 65 tahun itu menjelaskan kunci menghadapi Prancis ialah membatasi ruang gerak para pemainnya. Dengan begitu, dia berharap permainan Les Bleus tidak berkembang sepanjang pertandingan.
"Tugas kami ialah membuat mereka tidak nyaman, memutus kerja sama antarpemain mereka, dan sebisa mungkin mengurangi pengaruh yang mereka miliki di lapangan," jelas mantan pelatih Athletic Bilbao tersebut.
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memilih merendah menjelang duel kontra Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.
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