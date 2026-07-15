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Piala Dunia 2026: Deretan Catatan Panas Duel Inggris vs Argentina, Bukan Sekadar Drama

Piala Dunia 2026: Deretan Catatan Panas Duel Inggris vs Argentina, Bukan Sekadar Drama
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Kapten Argentina Lionel Messi di udara, tak lama setelah timnya memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Inggris vs Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, pada Kamis (16/7) dini hari WIB.

Duel Inggris vs Argentina bisa lebih sengit dibanding laga semifinal Piala Dunia 2026 Prancis melawan Spanyol yang dimenangkan La Roja 2-0.

Kadar kesengitan berlebih ini tidak lain karena imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengitari duel dua tim itu.

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Sejauh ini, duel Three Lions melawan Albiceleste – julukan Timnas Argentina, adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lain, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman.

Inggris dan Argentina sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan 1951 di London.

Hasilnya, Inggris menang enam kali, sedangkan Argentina menang dua kali.

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Mereka juga sudah sering berhadapan dalam Piala Dunia, sudah lima kali.

Tiga di antaranya dimenangkan oleh Inggris, sedangkan dua lainnya dimenangkan Argentina.

Jadwal Inggris vs Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung Kamis WIB, berikut catatan panas duel Three Lions vs Albiceleste.

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