Piala Dunia 2026: Di Balik Comeback Argentina, Lionel Scaloni Beberkan Rahasia Besar

jpnn.com - Lionel Scaloni tak mampu menyembunyikan rasa bangganya setelah Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026.

Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku emosinya campur aduk melihat perjuangan luar biasa yang diperlihatkan para pemain saat menyingkirkan Inggris.

La Albiceleste mengamankan tiket ke partai puncak setelah menaklukkan The Three Lions dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Argentina lebih dahulu berada dalam tekanan setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55. Situasi berubah drastis memasuki menit-menit akhir pertandingan.

Enzo Fernandez menghidupkan kembali harapan Argentina lewat gol penyeimbang, sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan melalui sundulan pada masa injury time.

Lionel Messi menjadi aktor penting di balik kebangkitan tersebut. Sang kapten tidak mencetak gol, tetapi dua umpan matangnya berhasil dikonversi menjadi gol yang mengantar Argentina kembali tampil di final Piala Dunia.

Scaloni mengaku sulit menggambarkan kebahagiaan yang dirasakan setelah peluit panjang dibunyikan. Menurutnya, pencapaian itu menjadi hadiah berharga bagi seluruh rakyat Argentina yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.

"Sulit mengungkapkan apa yang saya rasakan saat ini. Kebahagiaan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Argentina. Tim ini selalu menemukan cara membuat saya kembali kagum," ucapnya.