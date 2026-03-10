Piala Dunia 2026 Dihantui Konflik Global, Penyelenggara Beri Sinyal Ini

jpnn.com - Kepala operasional Piala Dunia 2026 Heimo Schirgi buka suara mengenai nasib ajang empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa Piala Dunia 2026 bisa saja ditunda akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Schirgi menegaskan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu terlalu besar untuk dihentikan atau ditunda hanya karena ketegangan global.

Dia memastikan pihak penyelenggara terus memantau perkembangan konflik internasional, termasuk situasi di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Namun hingga kini, belum ada indikasi kuat yang mengarah pada penundaan turnamen tersebut.

"Andai saya dapat memastikan apa yang akan terjadi nanti, tentu saya akan mengatakannya sekarang."

"Sayangnya, situasinya masih terus bergerak dan belum bisa dipastikan," jelasnya.

Penyelenggara juga diketahui menjalin komunikasi dengan sejumlah federasi sepak bola, termasuk Federasi Sepak Bola Iran, guna memastikan kesiapan para peserta.