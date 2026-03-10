menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026 Dihantui Konflik Global, Penyelenggara Beri Sinyal Ini

Piala Dunia 2026 Dihantui Konflik Global, Penyelenggara Beri Sinyal Ini

Piala Dunia 2026 Dihantui Konflik Global, Penyelenggara Beri Sinyal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Trofi Piala Dunia. Foto: fifa

jpnn.com - Kepala operasional Piala Dunia 2026 Heimo Schirgi buka suara mengenai nasib ajang empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa Piala Dunia 2026 bisa saja ditunda akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Schirgi menegaskan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu terlalu besar untuk dihentikan atau ditunda hanya karena ketegangan global.

Baca Juga:

Dia memastikan pihak penyelenggara terus memantau perkembangan konflik internasional, termasuk situasi di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Namun hingga kini, belum ada indikasi kuat yang mengarah pada penundaan turnamen tersebut.

"Andai saya dapat memastikan apa yang akan terjadi nanti, tentu saya akan mengatakannya sekarang."

Baca Juga:

"Sayangnya, situasinya masih terus bergerak dan belum bisa dipastikan," jelasnya.

Penyelenggara juga diketahui menjalin komunikasi dengan sejumlah federasi sepak bola, termasuk Federasi Sepak Bola Iran, guna memastikan kesiapan para peserta.

Kepala operasional Piala Dunia 2026 Heimo Schirgi buka suara mengenai nasib ajang empat tahunan tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI