Piala Dunia 2026: Dukungan dari Bandung Ikut Warnai Sejarah Timnas Irak

jpnn.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti Frans Putros setelah sukses mengantarkan Timnas Irak tampil di putaran final Piala Dunia 2026.

Bek Persib Bandung itu mengaku tersentuh dengan dukungan yang datang, tak hanya dari negaranya, tetapi juga dari Indonesia.

Kepastian lolosnya Irak didapat seusai menundukkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga playoff antarbenua yang digelar di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Rabu (2/4/2026).

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Singa Mesopotamia untuk kembali tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia, setelah terakhir kali berlaga pada edisi 1986.

Bagi Putros, pencapaian ini bukan sekadar tiket ke turnamen besar, tetapi juga momen emosional yang penuh makna.

Dia merasa dukungan dari lingkungan klub, termasuk Bobotoh -suporter Persib-, memberikan dorongan tambahan dalam perjalanan tersebut.

"Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya sangat bahagia. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Irak."

"Dukungan dari teman-teman dan Bobotoh di Bandung sangat berarti besar bagi saya," ucapnya.