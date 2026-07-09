Piala Dunia 2026: Erling Haaland Sulit Dibendung, Inggris Siapkan Strategi Khusus

jpnn.com - Timnas Inggris mendapat peringatan serius menjelang duel melawan Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Bek andalan The Three Lions Marc Guehi bahkan mengakui Erling Haaland nyaris mustahil dihentikan.

Meski demikian, Inggris tidak lantas kehilangan kepercayaan diri.

Guehi menilai masih ada cara untuk mengurangi ancaman bomber Manchester City tersebut, yakni dengan memutus aliran bola dari para pemain Norwegia.

"Tidak ada jawaban pasti untuk menghentikan Haaland. Akan jauh lebih efektif jika kami membatasi bola yang mengarah kepadanya dan mengurangi ruang agar dia tidak bisa leluasa memainkan permainannya," ucapnya.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Haaland sedang menikmati performa tajam pada debutnya di Piala Dunia dengan koleksi tujuh gol.

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Catatan itu menempatkan striker berusia 25 tahun tersebut sejajar dengan Kylian Mbappe dalam persaingan top skor Piala Dunia 2026.

Haaland juga hanya terpaut satu gol dari kapten Argentina, Lionel Messi, yang masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak.