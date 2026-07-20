Piala Dunia 2026: Ferran Torres Antar Spanyol Juara, Argentina Menelan Luka Lama
jpnn.com - Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026.
Gol tunggal pemain Barcelona itu menjadi penentu keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi juara di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) pagi WIB.
Spanyol memastikan gelar juara dunia setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0.
Keberhasilan itu membawa Ferran menorehkan catatan istimewa.
Jebolan akademi Valencia itu menjadi pemain pengganti kedua yang mampu mencetak gol penentu kemenangan pada final Piala Dunia.
Luka Lama Argentina
Ferran pun seolah menghidupkan kembali luka lama Argentina.
Dua belas tahun silam, Albiceleste juga dipaksa menyerah di partai puncak setelah Mario Gotze mencetak gol kemenangan Jerman pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia 2014.
Berkat gol Ferran, Spanyol akhirnya kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah penantian selama 16 tahun.
Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026.
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