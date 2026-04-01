Piala Dunia 2026: FIFA Tetap Kirim Iran Bermain di Amerika Serikat

Skuad Timnas Iran. Foto: AFC

jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada perubahan terkait lokasi pertandingan Timnas Iran pada Piala Dunia 2026.

Meski situasi geopolitik tengah memanas, FIFA mengindikasikan Iran tetap tampil di Amerika Serikat sesuai hasil undian.

Kepastian ini sekaligus menepis spekulasi mengenai kemungkinan pemindahan venue yang sempat mencuat.

Sebelumnya, federasi sepak bola Iran dikabarkan mempertimbangkan opsi tersebut menyusul konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari 2026.

Iran sendiri telah mengamankan tiket ke putaran final sebagai salah satu wakil Asia.

Team Melli tergabung di Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, dengan seluruh pertandingan mereka dijadwalkan berlangsung di wilayah AS.

Infantino menegaskan bahwa jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan sejak drawing tidak akan diubah. 

Dia menyebut semua pihak akan tetap berpegang pada keputusan awal.

Isu pemindahan venue sempat mencuat, tetapi FIFA justru mengambil keputusan tegas soal Iran di Piala Dunia 2026.

