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Piala Dunia 2026: Gol Mbappe dan Messi Sama, Mengapa Puncak Top Skor Berubah?

Piala Dunia 2026: Gol Mbappe dan Messi Sama, Mengapa Puncak Top Skor Berubah?
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Bintang Timnas Prancis Kylian Mbappe melakukan selebrasi seusai membobol gawang Maroko. Foto: REUTERS/David Butler.

jpnn.com - Kylian Mbappe belum mau menyerahkan gelar top skor Piala Dunia 2026 kepada Lionel Messi.

Penyerang Timnas Prancis itu kembali mengambil alih posisi teratas seusai menjadi aktor penting saat Les Bleus menyingkirkan Maroko di babak perempat final.

Prancis memastikan tiket semifinal setelah menang 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB.

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Mbappe tampil menonjol dengan menyumbang satu gol dan satu asis.

Kini, bintang Real Madrid tersebut telah mengoleksi delapan gol di Piala Dunia 2026. Jumlah itu sama dengan torehan Messi bersama Argentina.

Akan tetapi, Mbappe  berhak menempati posisi pertama dalam daftar pencetak gol terbanyak. Penyerang berusia 27 tahun itu unggul dalam produktivitas asis.

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Hingga babak perempat final berakhir, Mbappe telah membukukan tiga asis, sedangkan Messi baru mengoleksi satu asis.

Sebenarnya, Mbappe berpeluang mengakhiri pertandingan dengan catatan yang lebih istimewa. Dia sempat dipercaya menjadi algojo penalti pada babak pertama, tetapi eksekusinya berhasil dimentahkan Yassine Bono.

Kylian Mbappe belum mau menyerahkan gelar top skor Piala Dunia 2026 kepada Lionel Messi.

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