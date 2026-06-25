Piala Dunia 2026: Haiti Pulang dengan Kepala Tegak

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Haiti gagal melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026.

Pada laga terakhir Grup C di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis pagi WIB, Les Grenadiers kalah dari Maroko 2-4.

Kekalahan tersebut membuat Haiti menutup penampilan mereka tanpa poin dan finis di posisi juru kunci Grup C Piala Dunia 2026.

Namun, Haiti mampu memberikan perlawanan sengit dengan dua kali memimpin pertandingan sebelum akhirnya takluk oleh efektivitas permainan Maroko pada babak kedua.

Pelatih Haiti Sebastien Migne mengatakan timnya meninggalkan Piala Dunia 2026 dengan rasa bangga meski gagal melangkah ke fase gugur.

"Kami hampir membuat sejarah di Piala Dunia ini. Meskipun kami tidak menang, kami ingin pergi dengan kepala tegak dan itulah yang kami lakukan," kata Migne dikutip dari FIFA.

Haiti membuka keunggulan saat laga baru berjalan sembilan menit melalui gol bunuh diri kiper Maroko Yassine Bounou.

Keunggulan itu sempat disamakan oleh Achraf Hakimi pada menit ke-39, sebelum Wilson Isidor kembali membawa Haiti unggul lewat gol empat menit kemudian.