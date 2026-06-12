Piala Dunia 2026: Hari Bersejarah Gilberto Mora, Namanya Kini Sejajar dengan Pele

jpnn.com - Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah untuk Gilberto Mora.

Pesepak bola kelahiran 14 Oktober 2008 itu menjadi pemain termuda keenam yang bermain di ajang empat tahunan tersebut. Saat menjalani debutnya, Mora berusia 17 tahun 240 hari.

Pelatih Meksiko Javier Aguirre memberikan kesempatan kepada Mora bermain pada menit ke-66 menggantikan Alvaro Fidalgo.

Catatan itu membuat pemain Club Tijuana itu masuk dalam daftar pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia bersama Pele (17 tahun 235 hari), Salomon Olembe (17 tahun 185 hari), Femi Opabunmi (17 tahun 101 hari), Samuel Eto'o (17 tahun 99 hari), dan Norman Whiteside (17 tahun 41 hari).

Sepanjang laga, Gilberto Mora mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Laman FotMob memberikan nilai 6,3 untuk penampilannya pada laga tersebut.

Musim 2025/26 menjadi periode penting dalam perkembangan karier Mora. Bersama Club Tijuana, dia mendapat 20 kesempatan bermain dengan kontribusi enam gol dan satu asis di Liga Meksiko.

Baca Juga: Betapa Bahagianya Quinones Jadi Pencetak Gol Pertama Piala Dunia 2026

Performa tersebut membuat Mora mulai mendapat perhatian sejumlah pemandu bakat dari Eropa.

Potensinya sebagai gelandang serang dinilai menjanjikan untuk bersaing di benua Biru.