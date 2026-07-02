Piala Dunia 2026: Harry Kane Akhiri Isu 'Sihir' Dukun Ghana dengan Cara Mematikan

jpnn.com - Harry Kane membuktikan kelasnya saat Timnas Inggris membutuhkan sosok pembeda di Piala Dunia 2026.

Sang kapten berbicara lewat gol, sekaligus mengembalikan The Three Lions ke jalur perburuan gelar.

Brace sang kapten membawa Inggris mengamankan kemenangan 2-1 di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026).

Sebelum tampil gemilang di laga tersebut, ketajaman penyerang Bayern Munchen itu sempat dipertanyakan setelah gagal mencetak gol saat Inggris bermain imbang kontra Ghana.

Di media sosial bahkan sempat beredar candaan yang menyebut Harry Kane "terkena sihir dukun Ghana" karena tak bisa membuat gol di laga tersebut.

Namun, Kane perlahan membungkam semua komentar tersebut.

Dia lebih dahulu kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika Inggris menaklukkan Panama pada laga terakhir fase grup. Satu gol Kane membantu The Three Lions memastikan diri sebagai juara Grup L.

Naluri predator Harry Kane kembali terlihat saat Inggris menghadapi RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026.