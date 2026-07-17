Piala Dunia 2026: Harry Kane Kirim Sinyal Mengejutkan, Lionel Messi Ikut Terseret
jpnn.com - Harry Kane membawa nama Lionel Messi setelah Timnas Inggris gagal melangkah ke final Piala Dunia 2026.
Di tengah kekecewaan besar yang menyelimuti The Three Lions, sang kapten ternyata memiliki alasan tersendiri menyebut megabintang Argentina itu.
Inggris dipastikan tersingkir dari perebutan trofi Piala Dunia 2026 setelah takluk 1-2 dari Argentina pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.
The Three Lions sebenarnya sempat berada di atas angin ketika Anthony Gordon mencetak gol pembuka pada menit ke-55.
Namun, Argentina mampu membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga memupus harapan Inggris tampil di partai puncak.
Kegagalan itu memunculkan spekulasi mengenai masa depan Kane bersama Timnas Inggris.
Penyerang Bayern Munchen itu takan berusia hampir 37 tahun saat Piala Dunia berikutnya digelar pada 2030.
Meski demikian, Kane belum bersedia memberikan kepastian apakah dirinya masih akan memperkuat Inggris pada edisi selanjutnya.
Harry Kane membawa nama Lionel Messi setelah Timnas Inggris gagal melangkah ke final Piala Dunia 2026.
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