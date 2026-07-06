Piala Dunia 2026: Inggris Bertahan Mati-matian, Kini Giliran Norwegia Menantang

jpnn.com - Timnas Inggris sukses mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi ujian berat melawan Norwegia yang baru saja menumbangkan Brasil.

Laga babak 16 besar antara Inggris melawan tuan rumah Meksiko di Estadio Azteca, Senin (6/7/2026) pagi WIB, berlangsung penuh drama.

Inggris akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2 meski harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain.

Jude Bellingham menjadi pembeda pada babak pertama lewat dua gol yang membawa Inggris unggul 2-1 sebelum turun minum.

Situasi berubah selepas jeda. Bek Jarell Quansah mendapat kartu merah pada menit ke-54 sehingga Inggris dipaksa bermain dengan satu pemain lebih sedikit.

Meski berada dalam tekanan, pasukan Thomas Tuchel justru mampu memperlebar keunggulan. Harry Kane mencatatkan namanya di papan skor melalui eksekusi penalti pada menit ke-60.

Meksiko sempat membuka harapan setelah Raul Jimenez juga mencetak gol dari titik putih. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan Inggris tetap bertahan.

Kemenangan tersebut memastikan Inggris kembali menembus babak delapan besar Piala Dunia. Ini menjadi kali ke-11 mereka berhasil mencapai fase perempat final sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang empat tahunan itu.