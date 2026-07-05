Piala Dunia 2026: Inggris Harus Menaklukkan Meksiko dan Keangkeran Azteca

jpnn.com - Meksiko menjadi batu sandungan berikutnya bagi Inggris dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.

Kedua tim akan bertemu pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pagi WIB.

Inggris bukan hanya menghadapi Meksiko yang berstatus tuan rumah.

The Three Lions juga ditantang mematahkan keperkasaan El Tri di stadion yang selama ini dikenal sangat bersahabat bagi tim tuan rumah.

Data menunjukkan Azteca memang bukan tempat yang ramah bagi tim tamu. Meksiko hanya dua kali kalah dari 89 pertandingan di stadion berkapasitas 87.523 penonton tersebut.

Rekor Meksiko di ajang Piala Dunia bahkan lebih mengesankan karena belum pernah sekalipun menelan kekalahan di Azteca.

Kondisi geografis turut menjadi tantangan tersendiri. Stadion Azteca berdiri di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, situasi yang membuat pemain harus beradaptasi dengan kadar oksigen yang lebih tipis dibanding stadion pada umumnya.

Namun, melihat sejarah pertemuan, The Three Lions justru memiliki catatan yang lebih menjanjikan. Inggris mampu memenangi mayoritas duel kontra Meksiko, termasuk menyapu bersih empat pertemuan terakhir.