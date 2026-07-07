Piala Dunia 2026: Inggris ke Perempat Final, tapi Kabar Buruk Langsung Menghantam

jpnn.com - Timnas Inggris memang berhasil mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

Namun, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal setelah Jordan Henderson dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari perjuangan Inggris di ajang empat tahunan itu.

Gelandang senior The Three Lions itu mengalami masalah pada pergelangan tangan seusai pertandingan melawan Meksiko di Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pagi WIB.

Menariknya, cedera tersebut bukan terjadi saat pertandingan berlangsung, melainkan ketika Henderson ikut merayakan kemenangan Inggris.

Dalam momen selebrasi, pemain berusia 36 tahun itu terjatuh saat berusaha melompati papan iklan di sisi lapangan.

Insiden tersebut memaksanya menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan laporan The Athletic, Henderson harus menjalani operasi pada pergelangan tangannya.

Saat ini, tim medis Inggris tengah berkoordinasi dengan dokter spesialis untuk menentukan jadwal tindakan operasi.

Keputusan itu praktis menutup kesempatan Henderson tampil di Piala Dunia 2026. Padahal, eks penggawa Liverpool tersebut belum sempat mencatatkan satu penampilan pun sejak turnamen dimulai.