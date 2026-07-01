Piala Dunia 2026 Jadi Akhir Pahit Manuel Neuer Bersama Timnas Jerman

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir Manuel Neuer bersama Timnas Jerman.

Kiper gaek milik Bayern Munchen itu akhirnya menutup lembar panjang kariernya di tim nasional.

Neuer memutuskan gantung sarung tangan dari level internasional setelah perjalanan Jerman di Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat dari harapan.

Keputusan tersebut diumumkan tidak lama seusai Jerman gagal melewati hadangan Paraguay pada babak 32 besar.

Duel di Boston Stadium, Selasa (30/6), berakhir dengan kemenangan Los Guaranies melalui adu penalti 4-3 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga 120 menit.

Neuer sebenarnya masih menunjukkan kualitasnya di bawah mistar dengan menggagalkan tendangan penalti Fabian Balbuena.

Namun, kegagalan Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah menjalankan tugas sebagai algojo membuat perjalanan Jerman di Piala Dunia 2026 harus berakhir.

Momen itu sekaligus menjadi penampilan terakhir Neuer di pentas internasional.