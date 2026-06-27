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Piala Dunia 2026 Jadi Mimpi Buruk Asia, Lima Tim Pulang Lebih Cepat

Piala Dunia 2026 Jadi Mimpi Buruk Asia, Lima Tim Pulang Lebih Cepat
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Qatar gugur di fase grup Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Eloisa Lopez.

jpnn.com - Perjalanan wakil Asia di Piala Dunia 2026 sejauh ini jauh dari kata memuaskan.

Dari sembilan negara yang tampil pada putaran final, lebih dari separuh sudah dipastikan gagal melanjutkan langkah ke babak 32 besar.

Menjelang berakhirnya fase grup, lima tim Asia dipastikan tersingkir. Mereka ialah Yordania, Uzbekistan, Qatar, Irak, dan Arab Saudi.

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Yordania menjadi wakil Asia pertama yang kehilangan peluang lolos.

Tim debutan tersebut gagal meraih poin setelah kalah dari Austria dan Aljazair sehingga hasil pertandingan terakhir melawan Argentina tak lagi berpengaruh terhadap posisi mereka.

Nasib serupa dialami Uzbekistan. Skuad besutan Fabio Cannavaro tidak mampu bersaing di Grup K setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Kolombia dan Portugal.

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Kekalahan tersebut memastikan White Wolves angkat koper sebelum fase grup berakhir.

Qatar juga gagal memperpanjang kiprahnya di turnamen. Meski sempat mencuri satu poin saat menghadapi Swiss, tim tuan rumah Piala Dunia 2022 itu kemudian takluk dari Kanada dan Bosnia-Herzegovina sehingga finis di dasar klasemen Grup A.

Perjalanan wakil Asia di Piala Dunia 2026 sejauh ini jauh dari kata memuaskan. Lima tim pulang lebih cepat.

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