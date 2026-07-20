Piala Dunia 2026: Janji Marc Cucurella Sebelum Final Kini Menghantuinya

jpnn.com - Marc Cucurella kini tak punya alasan untuk menghindar dari nazarnya setelah Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.

Full back anyar Real Madrid itu pernah berjanji akan mengabadikan wajah Luis de la Fuente dalam bentuk tato apabila La Furia Roja berhasil menjuarai ajang empat tahunan tersebut.

Janji tersebut dibuat sebelum partai final melawan Argentina. Saat itu, Cucurella dengan percaya diri menyebut siap memenuhi nazarnya jika Spanyol mampu membawa pulang trofi.

Baca Juga: Marc Cucurella Sudah Siapkan Hadiah untuk Sang Pelatih Jika Spanyol Juara Piala Dunia

Hasilnya benar-benar berpihak kepada Tim Matador. Spanyol sukses menaklukkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres dalam final yang berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Keberhasilan itu membuat Luis de la Fuente langsung mengingat kembali ucapan anak asuhnya tersebut. Pelatih berusia 65 tahun itu bahkan yakin Cucurella tidak akan mengingkari komitmennya.

"Saya sendiri sudah terlalu tua untuk membuat tato. Namun, para pemain saya selalu berusaha menepati apa yang mereka ucapkan. Saya percaya dia akan memenuhi janjinya," ucapnya.

Baca Juga: Real Madrid Boyong Marc Cucurella dari Chelsea

De la Fuente kemudian menanggapi dengan santai ketika ditanya soal lokasi tato yang akan dipilih Cucurella.

"Mungkin saja dia memilih bagian tubuh yang tidak mudah terlihat, tetapi kalau seseorang sudah mengucapkan sebuah janji, tentu sebaiknya ditepati," katanya