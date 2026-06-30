Piala Dunia 2026: Jerman Pernah Ditakuti, Kini Rekor Buruknya Terus Bertambah

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menjadi panggung penuh kekecewaan bagi Timnas Jerman.

Der Panzer harus pulang lebih cepat setelah kalah dari Paraguay pada babak 32 besar.

Pertandingan Jerman vs Paraguay di Gillette Stadium, Foxborough, Selasa (30/6/2026) pagi WIB, berlangsung ketat selama 120 menit.

Paraguay sempat memimpin lewat Julio Enciso sebelum Kai Havertz memaksa laga berakhir imbang 1-1 dan dilanjutkan ke babak penalti.

Pada adu penalti, Paraguay tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan 4-3 untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sebaliknya, Jerman kembali harus menerima kenyataan pahit gagal berbicara banyak di ajang empat tahunan itu.

Sejak menjadi juara Piala Dunia 2014, prestasi Der Panzer memang terus mengalami penurunan.

Jerman dua kali berturut-turut gagal melewati fase grup pada edisi 2018 dan 2022, sedangkan di Piala Dunia 2026 hanya mampu bertahan hingga pertandingan pertama fase gugur.