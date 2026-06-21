Piala Dunia 2026: Jerman Sudah di Babak 32 Besar, Caranya Bikin Jantung Berdebar

jpnn.com - Timnas Jerman memastikan diri menjadi salah satu kontestan pertama yang menembus babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Hasil itu diraih setelah Die Mannschaft mengamankan kemenangan penting atas Pantai Gading pada pertandingan kedua Grup E.

Berlaga di BMO Field, Toronto, Minggu (21/6/2026) dini hari WIB, skuad racikan Julian Nagelsmann sempat berada dalam posisi sulit.

Pantai Gading lebih dulu membuat pendukung Jerman terdiam setelah Franck Kessie membawa wakil Afrika itu memimpin pada menit ke-30.

Tertinggal satu gol membuat Jerman meningkatkan tekanan selepas jeda. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil ketika Deniz Undav berhasil menyamakan kedudukan pada pertengahan babak kedua.

Saat pertandingan terlihat akan berakhir tanpa pemenang, Jerman menemukan momentum pada masa injury time.

Undav kembali muncul sebagai pembeda dengan gol pada menit ke-90+4 yang memastikan Die Mannschaft membalikkan keadaan.

Kemenangan tersebut membuat Jerman mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Raihan itu sudah cukup untuk mengamankan satu tempat di fase gugur tanpa perlu menunggu hasil laga terakhir grup.