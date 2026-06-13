Piala Dunia 2026: Kanada Akhirnya Lepas dari Kutukan

jpnn.com - Kanada akhirnya punya alasan untuk tersenyum meski gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bosnia & Herzegovina pada laga perdana Piala Dunia 2026.

Setelah dalam beberapa edisi identik dengan kegagalan, The Maple Leaf Team sukses mematahkan kutukan yang membayangi mereka di ajang empat tahunan itu.

Momen bersejarah itu hadir saat Kanada bermain imbang 1-1 melawan Bosnia & Herzegovina dengan skor 1-1 pada pertandingan pertama Grup B di Toronto Stadium, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB.

Hasil tersebut mungkin bukan kemenangan. Namun, bagi Kanada, satu angka itu memiliki arti jauh lebih besar.

Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia, Kanada berhasil mengakhiri pertandingan dengan membawa pulang poin.

Sebelum edisi 2026, Kanada pernah tampil pada Piala Dunia 1986 dan 2022. Dua kesempatan itu berakhir mengecewakan karena mereka selalu tersingkir pada fase grup tanpa mampu meraih satu poin pun.

Kini catatan kelam tersebut resmi berakhir. Ironisnya, Kanada sempat berada di jalur kekalahan ketika Bosnia lebih dahulu memecah kebuntuan pada pertengahan babak pertama lewat aksi Jovo Lukic.

Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad racikan Jesse Marsch tidak menyerah. Cyle Larin berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-78 yang menghidupkan kembali harapan Kanada.