Piala Dunia 2026: Kejutan Besar di Skuad Timnas Belanda

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman mengumumkan skuad final berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026.

Bek Liverpool Virgil van Dijk akan memimpin tim.

Ronald Koeman tetap memasukkan sejumlah pemain kunci meski sempat dibayangi masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir.

Pencetak gol terbanyak timnas Belanda, Memphis Depay berhasil pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam daftar akhir, sementara Jurrien Timber juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan.

Depay akan memimpin lini serang De Oranje bersama nama-nama tenar lain macam Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (AS Roma), hingga striker veteran Wout Weghorts (Ajax).

Di sisi lain, Belanda kehilangan Xavi Simons yang harus absen setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) pada April.

Selain itu, absennya bek sayap Liverpool Jeremie Frimpong menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar pilihan Koeman.

Meski demikian, skuad Oranje tetap dipenuhi pemain berpengalaman dan bertalenta. Nama-nama seperti Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders diproyeksikan menjadi tulang punggung tim sepanjang turnamen.