Piala Dunia 2026: Kemenangan atas Belgia Begitu Berarti bagi Spanyol, Ini Alasannya!

jpnn.com - Penantian panjang Spanyol akhirnya berakhir di Piala Dunia 2026.

Kemenangan dramatis atas Belgia membawa La Furia Roja kembali menembus semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia 16 tahun lalu.

Spanyol menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB.

Perjalanan Spanyol menuju empat besar tidak diraih dengan mudah. Fabian Ruiz lebih dahulu membawa La Furia Roja unggul pada menit ke-30, tetapi Belgia mampu membalas melalui Charles De Ketelaere menjelang turun minum.

Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino muncul sebagai pembeda. Gelandang Arsenal itu mencetak gol pada menit ke-88 untuk memastikan langkah Spanyol terus berlanjut di Piala Dunia 2026.

Hasil ini menjadi pencapaian istimewa bagi La Furia Roja. Sejak menjadi juara dunia pada edisi 2010, Spanyol selalu gagal kembali menembus semifinal. Kini, penantian itu akhirnya berakhir di Amerika Serikat.

Fabian Ruiz mengaku keberhasilan lolos ke empat besar memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh anggota tim.

"Bisa mencapai semifinal adalah sesuatu yang sangat istimewa. Keluarga, para pendukung, dan seluruh negara ikut menyaksikan perjalanan kami," ucapnya.