Piala Dunia 2026: Ketika Arab Saudi Tertawa, Timnas Indonesia Justru Terjatuh
jpnn.com - Arab Saudi akhirnya memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Negara yang sempat 'dijatuhkan' Timnas Indonesia itu kini berpesta setelah berhasil menuntaskan perjuangan panjang di babak keempat kualifikasi zona Asia.
The Green Falcons —julukan Arab Saudi— memastikan langkah mereka setelah bermain imbang tanpa gol melawan Irak pada laga penentuan, Rabu (15/10/2025) dini hari WIB.
Hasil tersebut cukup untuk membawa Arab Saudi keluar sebagai juara Grup B dan mengunci tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Bangkit dari Luka
Perayaan ini terasa begitu emosional bagi publik sepak bola Arab Saudi.
Sebab, dalam perjalanannya, tim asuhan Herve Renard sempat terpuruk bahkan menjadi korban kegemilangan Timnas Indonesia.
Pada babak ketiga kualifikasi, Arab Saudi sempat dipermalukan di Jakarta. Skuad Garuda tampil luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menang 2-0 lewat dua gol Marselino Ferdinan.
Hasil itu cukup menggemparkan karena Arab Saudi dikenal sebagai langganan Piala Dunia. Indoneisa bahkan mampu menahan imbang sang raksasa 1-1 pada pertemua pertama.
Namun, Renard yang sempat diguncang isu pemecatan mampu memulihkan kepercayaan diri timnya.
Negara yang sempat 'dijatuhkan' Timnas Indonesia, Arab Saudi berpesta setelah berhasil mengamankan tiket Piala Dunia 2026.
