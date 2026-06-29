Piala Dunia 2026: Korea Pulang Lebih Cepat, Presiden Sampai Turun Tangan
jpnn.com - Kegagalan Timnas Korea di Piala Dunia 2026 berbuntut panjang.
Bukan hanya berakhir dengan mundurnya pelatih Hong Myung-bo, hasil mengecewakan tersebut kini turut memicu campur tangan langsung dari Presiden Lee Jae-myung.
Sang presiden meminta penyelidikan menyeluruh terhadap penyebab tersingkirnya Taegeuk Warriors.
Permintaan itu ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Pemerintah diminta mengusut proses yang mengantarkan Korea gagal melewati fase grup, sekaligus menyiapkan langkah pembenahan agar situasi serupa tidak terulang.
"Saya benar-benar terkejut dengan hasil ini. Saya tidak habis pikir," ucapnya di media sosial.
Lee menilai kegagalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena persiapan menuju Piala Dunia melibatkan dukungan negara dalam jumlah besar, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya.
"Karena partisipasi di Piala Dunia didukung oleh anggaran negara dan sumber daya publik yang besar, saya meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan investigasi menyeluruh, mencari akar masalahnya, lalu menyiapkan langkah perbaikan agar kegagalan seperti ini tidak terulang," tambahnya.
Kegagalan Korea di Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Presiden Lee Jae-myung sampai memerintahkan investigasi.
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