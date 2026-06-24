Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Bisa Salip Lionel Messi? Didier Deschamps Blak-blakan

jpnn.com - Piala Dunia 2026 tak hanya soal gelar juara, tetapi juga pertarungan sejarah antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Messi lebih dulu mencatatkan namanya dalam buku sejarah setelah menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak sepanjang gelaran Piala Dunia.

Kapten Argentina itu kini mengoleksi 18 gol, melampaui rekor lama yang sebelumnya dipegang legenda Jerman Miroslav Klose.

Namun di balik dominasi Messi, muncul nama Mbappe yang terus merapat dalam daftar elite pencetak gol Piala Dunia.

Striker Prancis itu sudah mengoleksi 16 gol dan menjadi pesaing aktif terdekat dalam perebutan posisi puncak.

Performa konsisten Mbappe membuat pembicaraan soal potensi pergantian pemegang rekor gol terbanyak Piala Dunia kembali menguat, terlebih usianya yang masih tergolong muda untuk ukuran pemain top dunia.

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps turut menanggapi situasi tersebut dengan pandangan terbuka.

Dia menilai Mbappe memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan memperpanjang catatan golnya di level tertinggi.