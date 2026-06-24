menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Bisa Salip Lionel Messi? Didier Deschamps Blak-blakan

Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Bisa Salip Lionel Messi? Didier Deschamps Blak-blakan

Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Bisa Salip Lionel Messi? Didier Deschamps Blak-blakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bomber Timnas Prancis Kylian Mbappe saat berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/James Lang.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 tak hanya soal gelar juara, tetapi juga pertarungan sejarah antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Messi lebih dulu mencatatkan namanya dalam buku sejarah setelah menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak sepanjang gelaran Piala Dunia.

Kapten Argentina itu kini mengoleksi 18 gol, melampaui rekor lama yang sebelumnya dipegang legenda Jerman Miroslav Klose.

Baca Juga:

Namun di balik dominasi Messi, muncul nama Mbappe yang terus merapat dalam daftar elite pencetak gol Piala Dunia. 

Striker Prancis itu sudah mengoleksi 16 gol dan menjadi pesaing aktif terdekat dalam perebutan posisi puncak.

Performa konsisten Mbappe membuat pembicaraan soal potensi pergantian pemegang rekor gol terbanyak Piala Dunia kembali menguat, terlebih usianya yang masih tergolong muda untuk ukuran pemain top dunia.

Baca Juga:

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps turut menanggapi situasi tersebut dengan pandangan terbuka.

Dia menilai Mbappe memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan memperpanjang catatan golnya di level tertinggi.

Piala Dunia 2026 tak hanya soal gelar juara, tetapi juga pertarungan sejarah antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam daftar pencetak gol terbanyak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co