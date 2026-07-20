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Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Mbappe Berdiri Sendirian di Antara Para Matador

Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Mbappe Berdiri Sendirian di Antara Para Matador
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Kylian Mbappe merayakan gol pertama Prancis ke gawang Timnas Inggris pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Marco Bello.

jpnn.com - Kylian Mbappe menjadi satu-satunya pemain yang mampu memecah dominasi Spanyol dalam daftar penghargaan individu Piala Dunia 2026.

Ketika La Furia Roja menguasai hampir seluruh kategori bergengsi, bintang Prancis itu tetap berdiri sebagai pengecualian.

Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan sempurna setelah keluar sebagai juara.

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Tim Matador memastikan gelar tersebut seusai mengalahkan Argentina 1-0 pada final di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026).

Selain membawa pulang trofi, Spanyol juga menunjukkan superioritas melalui penghargaan individu. Dari empat kategori utama yang diberikan, tiga di antaranya berhasil menjadi milik pemain La Furia Roja.

Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester City tersebut menjadi simbol keseimbangan permainan Spanyol sepanjang turnamen.

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Sementara itu, Pau Cubarsi mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik berkat penampilan impresifnya di lini belakang.

Adapun Unai Simon terpilih sebagai penjaga gawang terbaik setelah tampil konsisten menjaga pertahanan La Furia Roja.

Spanyol menguasai Piala Dunia 2026, tetapi bintang Prancis Kylian Mbappe tetap mencuri perhatian.

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