Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Tak Lagi Tutup Telinga

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan versi baru Kylian Mbappe.

Penyerang Real Madrid itu tak lagi menutup telinga terhadap kritik dan kini siap berkorban lebih demi kejayaan Prancis.

Tim Ayam Jantan akan memulai perjuangannya di Grup I dengan menghadapi Senegal, Rabu (17/6/2026) dini hari WIB.

Di tengah persiapan tersebut, Mbappe kembali menjadi sorotan. Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu kerap dikritik karena dinilai kurang berkontribusi saat tim kehilangan bola, baik ketika membela klub maupun tim nasional.

Persoalan tersebut bahkan sempat menjadi bahan candaan dari sang adik, Ethan Mbappe. Alih-alih tersinggung, pemain berusia 27 tahun itu justru menerima kritik tersebut dengan lapang dada.

"Saya perlu memberikan lebih banyak kontribusi dalam bertahan karena itu penting bagi tim."

"Jika itu bisa membantu kami menang, saya siap melakukan apa pun," ucap kapten Timnas Prancis itu.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Mbappe ingin tampil lebih komplet di Piala Dunia 2026.