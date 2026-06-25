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Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Tak Mengejar Gol, Ada Misi yang Lebih Besar

Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Tak Mengejar Gol, Ada Misi yang Lebih Besar
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Bomber Prancis Kylian Mbappe merayakan bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol ke gawang Senegal. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU.

jpnn.com - Kylian Mbappe sedang menunjukkan ketajamannya bersama Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Namun, kapten Prancis itu menegaskan ambisi terbesarnya bukanlah membawa pulang sepatu emas.

Sejauh ini, Mbappe sudah mengoleksi empat gol, masing-masing dua saat menghadapi Irak dan Senegal.

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Total, bintang Real Madrid itu telah mencetak 16 gol dari 16 pertandingan Piala Dunia.

Meski sedang berada dalam performa terbaik, Mbappe menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan pencapaian individu.

Bagi mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) itu, mengantar Prancis menjadi kampiun jauh lebih berharga daripada menambah pundi-pundi gol.

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"Saya tak masalah tidak menambah gol lagi di turnamen ini, selama Prancis bisa menjadi juara," ucapnya.

Ucapan tersebut sekaligus menunjukkan tekad besar Mbappe untuk membawa Les Bleus kembali merasakan manisnya gelar juara dunia.

Kylian Mbappe mengaku siap berhenti mencetak gol di Piala Dunia 2026. Apa yang membuat bomber Real Madrid itu berkata demikian?

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