Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Hanya Butuh Dua Langkah Lagi untuk Mengukir Sejarah

jpnn.com - Lamine Yamal mendapat momen spesial di tengah panasnya persaingan Piala Dunia 2026.

Sehari sebelum membawa Spanyol menghadapi Prancis pada semifinal, wonderkid Barcelona itu merayakan ulang tahunnya yang ke-19.

Duel Prancis vs Spanyol dijadwalkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini berpotensi menjadi hadiah paling berkesan bagi Yamal apabila mampu mengantarkan La Furia Roja melaju ke partai final.

Pemain berdarah Mali itu memang tak menggelar perayaan besar. Yamal hanya menikmati momen sederhana bersama rekan setimnya, Victor Munoz, yang juga berulang tahun ke-23 ketika sesi latihan Timnas Spanyol.

Bagi Yamal, fokus utama jelas bukan pesta ulang tahun. Pemain didikan akademi Barcelona tersebut masih memiliki misi yang jauh lebih besar, yakni membawa Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia.

Kesempatan itu terbuka lebar jika Spanyol mampu melewati hadangan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 sebelum menuntaskan perjuangan pada partai final.

Apabila skenario tersebut terwujud, Yamal dipastikan menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola. Dia berpeluang menjadi pemain termuda yang pernah memenangi Piala Dunia setelah sebelumnya lebih dulu mencicipi gelar Piala Eropa.