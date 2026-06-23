Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Aman, Kylian Mbappe Siap Guncang Buku Sejarah
jpnn.com - Duel Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan rekor gol Piala Dunia 2026 makin panas.
Kedua bomber elite dunia itu tampil tajam bersama timnya masing-masing.
Mbappe memborong dua gol saat Prancis menaklukkan Irak 3-0 pada laga Grup I di Stadion Philadelphia, Selasa (23/6/2026) WIB.
Adapun satu gol Ayam Jantan lainnya dicetak oleh Ousmane Dembele.
Dua gol tersebut membuat Mbappe kini telah mengoleksi 16 gol sepanjang kiprahnya di Piala Dunia.
Catatan itu sekaligus membuat Mbappe menyamai rekor milik legenda Jerman, Miroslav Klose, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.
Namun, posisi Mbappe masih berada di bawah Lionel Messi yang sejauh ini memimpin dengan 18 gol seusai tampil impresif bersama Argentina.
Messi sebelumnya mencatatkan dua gol ke gawang Austria yang membuatnya makin kukuh di puncak daftar tersebut.
Duel Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan rekor gol Piala Dunia 2026 makin panas.
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