menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Selesai, Rekor demi Rekor Kembali Jadi Miliknya

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Selesai, Rekor demi Rekor Kembali Jadi Miliknya

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Selesai, Rekor demi Rekor Kembali Jadi Miliknya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi Lionel Messi untuk mempertegas statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa.

Kapten Timnas Argentina itu tampil gemilang saat mengantar Albiceleste menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup J di Stadion Dallas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak Messi bukan hanya memastikan Argentina mengamankan tiga poin penting, tetapi juga menghadirkan sederet catatan bersejarah.

Baca Juga:

Brace ke gawang Austria membuat koleksi gol Messi di ajang Piala Dunia kini mencapai angka 18.

Jumlah itu menempatkan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melewati torehan legenda Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya mengoleksi 16 gol.

Tidak hanya itu, Messi turut menyamai pencapaian langka yang sebelumnya hanya dimiliki dua nama besar sepak bola dunia, yakni Just Fontaine dan Jairzinho.

Baca Juga:

Gol ke gawang Austria membuat pemain berjuluk La Pulga itu sukses mencatatkan namanya di papan skor dalam enam pertandingan Piala Dunia secara beruntun.

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa ketajaman Messi belum memudar meski telah memasuki fase akhir kariernya.

Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi Lionel Messi untuk mempertegas statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI