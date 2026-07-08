menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cetak Rekor Baru, Sayangnya Bukan Kabar Baik

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cetak Rekor Baru, Sayangnya Bukan Kabar Baik

Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cetak Rekor Baru, Sayangnya Bukan Kabar Baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: X/AFASeleccionEN.

jpnn.com - Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Argentina menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Argentina memastikan tempat di perempat final setelah menumbangkan Mesir dengan skor 3-2 di Stadion Atlanta, Selasa (7/7/2026) malam WIB.

Tim Tango sempat berada di ujung tanduk setelah tertinggal dua gol. Mesir secara mengejutkan memimpin berkat aksi Yasser Ibrahim (15') dan Mostafa Ziko (67').

Baca Juga:

Argentina baru bisa bangkit pada menit-menit akhir pertandingan melalui gol-gol dari Cristian Romero (79'), Lionel Messi (89'), dan Enzo Fernandez (90+3').

Sebelum comeback itu tercipta, Argentina sebenarnya memiliki peluang emas untuk memangkas ketertinggalan.

Wasit menunjuk titik putih setelah Nicolas Tagliafico dijatuhkan Haissam Hassan di kotak terlarang pada menit ke-21.

Baca Juga:

Messi dipercaya sebagai algojo, tetapi sepakannya berhasil dibaca dan dimentahkan kiper Mesir, Mostafa Shobeir.

Kegagalan tersebut bukan sekadar membuat Argentina harus menunggu lebih lama untuk bangkit.

Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Argentina menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI