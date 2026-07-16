Piala Dunia 2026: Lionel Messi Tak Perlu Mencetak Gol untuk Buat Inggris Menangis

jpnn.com - Lionel Messi sekali lagi membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi sosok paling menentukan bagi Argentina di Piala Dunia 2026.

Meski gagal mencatatkan nama di papan skor, sang kapten tampil sebagai arsitek kemenangan yang mengantar La Albiceleste melaju ke partai final.

Argentina memastikan tiket ke laga puncak setelah mengalahkan Inggris 2-1 dalam pertandingan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Performa Messi menjadi pembeda pada fase akhir pertandingan. Ketika Argentina berada dalam posisi tertinggal, pemain berusia 39 tahun itu menghadirkan dua umpan matang yang berujung gol dan membalikkan keadaan.

Asis pertamanya lahir menjelang laga berakhir. Messi mengalirkan bola kepada Enzo Fernandez yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Jordan Pickford tak mampu menghentikan laju bola sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-85.

Magis La Pulga kembali terlihat beberapa menit berselang. Kali ini, umpan silang akuratnya mengarah tepat ke kepala Lautaro Martinez yang berdiri tanpa kawalan di depan gawang.

Penyerang Inter Milan tersebut sukses menanduk bola menjadi gol pada masa injury time sekaligus memastikan kemenangan Argentina.