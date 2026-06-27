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Piala Dunia 2026: Lionel Scaloni Buat Keputusan Besar Soal Lionel Messi

Piala Dunia 2026: Lionel Scaloni Buat Keputusan Besar Soal Lionel Messi
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Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni membuat keputusan besar terkait Lionel Messi menjelang laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 melawan Yordania.

Lionel Messi dipastikan tidak akan memimpin Argentina sejak menit pertama saat menghadapi tim asal Timur Tengah itu.

Duel Argentina kontra Yordania akan berlangsung di Dallas Stadium, Minggu (28/6/2026) WIB.

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Meski melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain, Scaloni memastikan Messi tetap masuk dalam rencananya, tetapi bukan sebagai starter.

"Leo akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kami berencana memasukkannya setelah pertandingan berjalan," ucap sang entrenador.

Keputusan tersebut diambil karena Argentina sudah mengunci posisi puncak klasemen Grup J.

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Situasi itu dimanfaatkan Scaloni untuk memberi kesempatan kepada pemain lain merasakan atmosfer pertandingan Piala Dunia 2026.

Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan rotasi bukan berarti Argentina menurunkan tim lapis kedua.

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni membuat keputusan besar terkait Lionel Messi menjelang laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 melawan Yordania.

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