Piala Dunia 2026: Luis de la Fuente Tak Pernah Ragu pada Ferran Torres, Ini Alasannya

jpnn.com - Ferran Torres menjadi salah satu sosok paling mencuri perhatian dalam perjalanan Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026.

Datang dengan berbagai keraguan, penyerang Barcelona itu justru tampil sebagai penentu kemenangan La Furia Roja di laga paling penting.

Sebelum turnamen dimulai, keputusan Luis de la Fuente memasukkan nama Ferran ke dalam skuad Spanyol sempat menuai tanda tanya. Banyak yang menilai sang pemain belum cukup konsisten, terutama karena kerap dianggap kurang efektif saat mendapatkan peluang.

Namun, Ferran membuktikan bahwa kepercayaan pelatih bukan keputusan yang salah. Puncaknya terjadi ketika Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, Ferran langsung memberikan dampak besar. Ketika pertandingan berjalan ketat dan kedua tim mengalami kebuntuan hingga waktu normal, pemain berusia 26 tahun itu muncul sebagai pembeda.

Golnya pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu memastikan Spanyol menang 1-0 sekaligus mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah.

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Dari Bangku Cadangan hingga Jadi Pahlawan Final

Momen tersebut terasa makin spesial karena Ferran bukanlah pemain utama dalam rencana De la Fuente. Sepanjang turnamen, dia lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan karena posisi penyerang utama menjadi milik Mikel Oyarzabal yang tampil sebagai top skor Spanyol dengan lima gol.

Ferran hanya sekali dipercaya tampil sejak menit pertama, yakni ketika Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada laga pembuka fase grup.