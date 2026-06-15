Piala Dunia 2026: Manuel Neuer Pecahkan Rekor saat Jerman Mengirim Peringatan

jpnn.com - Di tengah kemenangan telak Jerman atas Curacao pada laga perdana Piala Dunia 2026, Manuel Neuer mencatatkan namanya dalam buku sejarah Der Panzer.

Kiper veteran itu dipercaya untuk mengawal gawang Jerman pada laga Grup E di Houston, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Dengan usia 40 tahun 79 hari, Neuer resmi menjadi pemain tertua yang pernah memperkuat Jerman di turnamen besar. Dia melampaui rekor milik Lothar Matthaus yang bertahan sejak Euro 2000.

Rekor tersebut sebelumnya dipegang legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang tampil di Euro 2000 pada usia 39 tahun dan 91 hari.

Catatan bersejarah tersebut hadir di tengah kemenangan meyakinkan Der Panzer.

Sempat dikejutkan oleh gol Livano Comenencia yang membuat skor berubah menjadi 1-1, Jerman tidak kehilangan kendali permainan.

Kampiun Piala Dunia empat kali itu langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara.

Der Panzer menggelontorkan enam gol tambahan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 7-1 atas tim debutan asal Karibia tersebut.