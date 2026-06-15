menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Manuel Neuer Pecahkan Rekor saat Jerman Mengirim Peringatan

Piala Dunia 2026: Manuel Neuer Pecahkan Rekor saat Jerman Mengirim Peringatan

Piala Dunia 2026: Manuel Neuer Pecahkan Rekor saat Jerman Mengirim Peringatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Layar raksasa menampilkan kiper Timnas Jerman Manuel Neuer. Foto: AFP/Kirill Kudryavtsev.

jpnn.com - Di tengah kemenangan telak Jerman atas Curacao pada laga perdana Piala Dunia 2026, Manuel Neuer mencatatkan namanya dalam buku sejarah Der Panzer.

Kiper veteran itu dipercaya untuk mengawal gawang Jerman pada laga Grup E di Houston, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Dengan usia 40 tahun 79 hari, Neuer resmi menjadi pemain tertua yang pernah memperkuat Jerman di turnamen besar. Dia melampaui rekor milik Lothar Matthaus yang bertahan sejak Euro 2000.

Baca Juga:

Rekor tersebut sebelumnya dipegang legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang tampil di Euro 2000 pada usia 39 tahun dan 91 hari.

Catatan bersejarah tersebut hadir di tengah kemenangan meyakinkan Der Panzer.

Sempat dikejutkan oleh gol Livano Comenencia yang membuat skor berubah menjadi 1-1, Jerman tidak kehilangan kendali permainan.

Baca Juga:

Kampiun Piala Dunia empat kali itu langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara.

Der Panzer menggelontorkan enam gol tambahan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 7-1 atas tim debutan asal Karibia tersebut.

Di tengah kemenangan telak Jerman atas Curacao pada laga perdana Piala Dunia 2026, Manuel Neuer mencatatkan namanya dalam buku sejarah Der Panzer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI