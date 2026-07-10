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Piala Dunia 2026: Maroko Gagal Membayar Lunas Dendam Lama kepada Prancis

Piala Dunia 2026: Maroko Gagal Membayar Lunas Dendam Lama kepada Prancis
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Maroko kandas di perempat final Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Prancis. Foto: REUTERS/Paul Rutherford.

jpnn.com - Upaya Timnas Maroko menghapus kenangan pahit saat menghadapi Prancis kembali sia-sia. Kedua tim bertemu di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Alih-alih membalas kekalahan, Singa Atlas justru kembali menjadi korban keganasan Prancis dengan skor identik.

Duel Prancis vs Maroko di Stadion Boston, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB, ditutup dengan kemenangan Les Bleus 2-0.

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Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Prancis melangkah ke semifinal, sementara perjalanan impresif Maroko harus terhenti.

Padahal, wakil Afrika itu datang dengan modal yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Maroko sebelumnya sukses menahan Brasil di fase grup. Kemudian, menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti sebelum melumat Kanada tiga gol tanpa balas di babak 16 besar.

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Namun, ketika berhadapan dengan Prancis, permainan Achraf Hakimi dan kolega tidak berkembang. Les Bleus langsung mengambil kendali pertandingan dan memaksa Maroko lebih banyak bertahan.

Penampilan gemilang kiper Yassine Bono menjadi alasan utama Maroko mampu bertahan lebih lama, termasuk saat menggagalkan eksekusi penalti Kylian Mbappe.

Upaya Timnas Maroko menghapus kenangan pahit saat menghadapi Prancis kembali sia-sia. Kedua tim bertemu di babak perempat final Piala Dunia 2026.

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