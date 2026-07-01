Piala Dunia 2026: Mbappe Cetak Brace, Prancis Singkirkan Swedia

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis menyingkirkan Swedia dari Piala Dunia 2026. Les Bleus tampil gemilang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Metlife, New Jersey, Selasa waktu setempat, dengan mengalahkan Swedia 3-0.

Catatan FIFA, pada pertandingan ini Prancis mengamankan kemenangan atas Swedia berkat gol Kylian Mbappe (2) dan Bradley Barcola.

Prancis langsung mengambil inisiatif menyerang dan menciptakan peluang melalui aksi Bradley Barcola

Namun, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Swedia.

Les Bleus sempat membobol gawang Swedia melalui Kylian Mbappe. Namun, gol Mbappe dianulir wasit setelah melalui tinjauan VAR karena sang pemain offside.

Namun demikian, Prancis terus menggempur lini pertahanan Swedia. Mereka beberapa kali memberikan ancaman serta menciptakan peluang.

Hanya saja, upaya yang dilakukan Mbappe serta kolega masih belum membuahkan hasil.

Upaya Prancis akhirnya membuahkan hasil pada menit 45 melalui gol yang diciptakan Mbappe. Skor berubah menjadi 1-0 unggul atas Swedia.

Memasuki babak kedua, Prancis kembali memperagakan permainan menyerang dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit 53 setelah umpan Michael Olise dapat dikonversikan menjadi gol oleh Bradley Barcola. Skor berubah menjadi 2-0.