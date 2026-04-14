Piala Dunia 2026: Meksiko Siap Tampung Iran, tapi FIFA Bergeming, Apa yang Terjadi?

jpnn.com - Permintaan Timnas Iran untuk memindahkan lokasi pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 masih menemui jalan buntu.

FIFA memastikan seluruh laga Team Melli tetap berlangsung sesuai rencana awal di Amerika Serikat.

Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni AS, Meksiko, dan Kanada.

Meksiko sejatinya dengan tangan terbuka menerima Timnas Iran bertanding di negara mereka.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membuka peluang negaranya menjadi alternatif tuan rumah bagi Iran.

"FIFA pada akhirnya menyatakan bahwa pertandingan-pertandingan itu tidak bisa dipindahkan dari lokasi yang sudah ditetapkan," ucap Sheinbaum.

Permintaan relokasi sendiri diajukan Federasi Sepak Bola Iran menyusul meningkatnya kekhawatiran terkait faktor keamanan.

Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi latar belakang munculnya permohonan tersebut.